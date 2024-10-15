Садівники назвали найкращі варіанти, що можна посадити в теплиці восени після збирання врожаю.

Багато людей вичерпують свої ідеї, коли справа доходить до осені , і залишають свою теплицю бездіяльною, і дарма, дізнайтеся, що можна посадити після збирання врожаю.

Але з невеликою часткою фантазії ви можете вирощувати у своїй теплиці восени все, що завгодно, та підтримувати її продуктивність аж до кінця року.

Що після збирання врожаю можна посадити у теплиці восени:

Теплиця восени дозволяє вирощувати різноманітні овочі, які процвітають за більш низьких температур. Ось список того, що ви можете вирощувати восени у своїй теплиці.

Салат та молоді пагони, універсальні культури: крес-салат, салат Батавія, салат дуболистий, салат Айсберг, салат Ромен, салат Ружетт, салат.

Цикорій, альтернатива традиційним салатам: дикий зелений цикорій чи червоний веронський ендівій.

Що можна посадити в теплиці восени після збирання врожаю:

Капуста для різноманітності текстур та страв: броколі, цвітна капуста, китайська капуста Пе Цай, капуста Мізуна, кольрабі.

Листові овочі, стійкі до низьких температур: фенхель, китайська гірчиця, біла цибуля-порей, червона цибуля, щавель, цибуля-порей, мангольд з білими стеблами.

Коренеплоди для запікання або для початку сезону супів: чорний буряк буряк Кьоджа, ріпа, редиска, морква.

Трави для надання смаку соусам та різноманітним стравам: зимовий кервель та петрушка.

Джерело: myfood .

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