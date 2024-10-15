Дізнайтеся, як восени посадити нарциси до того, як земля замерзне, і ви побачите чудове цвітіння, коли наступного року повернеться тепла погода.

Садівники дали кілька корисних порад, коли восени посадити нарциси, щоб вони зацвіли з першим теплом.

Щоб цибулини нарцисів, посаджені восени, могли зробити квіткову нирку, потрібні низькі температури.

Висаджуйте цибулини нарцисів у місці, яке отримує не менше шести годин сонячного світла на день для досягнення найкращих результатів.

Коли восени посадити нарциси, щоб вони зацвіли з першим теплом:

Тепер, коли ви розумієте важливість посадки цибулин восени і вибрали цибулини нарцисів, настав час зайнятися посадкою.

Для успішної посадки нарцисів восени виконайте такі кроки:

Підготовка ґрунту для посадки нарцисів. Почніть з вибору місця у вашому саду.

Переконайтеся, що грунт добре дренується, оскільки цибулини нарцисів схильні до гниття в умовах заболоченості.

Якщо ваш ґрунт важкий глинистий, розгляньте можливість внесення до нього органічної речовини або піску для покращення дренажу.

Використовуйте садові вила або культиватор, щоб розпушити ґрунт на глибину близько 20 см.

Копання лунок для нарцисів. Загальне правило посадки цибулин - копати лунку, яка втричі глибша за висоту цибулини. Наприклад, цибулину висотою 5 см слід садити на глибину 15 см. Для більших цибулин, таких як тюльпани або нарциси, прямуйте до глибини близько 20 см.

Розміщення нарцисів.

Помістіть цибулини нарцисів в лунку гострим кінцем догори. Розташовуйте їх відповідно до конкретних рекомендацій для кожного типу цибулин, зазвичай на відстані 10-15 см один від одного для великих цибулин, таких як тюльпани і нарциси, і на відстані 5-7 см один від одного для дрібніших цибулин, таких як крокуси .

Джерело: farmergracy .

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