Ось як боротися із заморозками, щоб забезпечити максимальну врожайність вашого виноградника та захистити виноград від морозів.

Мрія виростити виноград і насолоджуватися плодами своєї праці протягом багатьох років – це чудово.

На жаль, природа іноді може працювати проти вас під час вирощування винограду.

Однією з найжахливіших речей для винограду може бути мороз. Мороз не лише вбиває виноград, а й може перешкодити успішному збиранню врожаю.

Способи захисту винограду від заморозків:

Якщо ваш виноград схильний до заморозків або має історію пошкоджень від холоду, вам слід вжити деяких профілактичних заходів навесні та взимку.

Існує кілька способів захисту від цього. Ось як захистити ваш виноград від заморозків:

1. Виберіть правильне місце для винограду. Спочатку оберіть правильне місце для вашого винограду. Якщо можливо, знайдіть місце з видом на південь. Це допоможе гарантувати, що ваші рослини будуть отримувати більше сонячного світла щодня і швидше прогріватись вранці.

2. Використовуйте сітку або укриття для винограду. Один із найкращих способів захистити виноградні лози від морозу – накрити їх сіткою для виноградників. Це допомагає зберегти тепло навколо виноградних лоз, зберігаючи їх теплими, коли сонце сідає.

3. Висаджуйте ранньостиглі сорти винограду, щоб його захистити від морозу.

Деякі сорти винограду дозрівають на початку сезону, а деякі чекають на осінь, щоб дати плоди.

Якщо ви посадите у своєму винограднику пізньостиглі сорти, ви ризикуєте втратити врожай року, якщо вдарять заморозки, коли ваші лози ще дають плоди. Однак, якщо ви виберете сорт, який дозріває раніше, ви можете уникнути цього ризику.

Джерело: eyouagro .

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