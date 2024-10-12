По мере того, как ваш виноград будет расти в течение следующих нескольких лет, вы захотите убедиться, что он остается продуктивным и дает хороший урожай, поэтому важно знать, как его обрезать осенью.
Виноград может жить десятилетиями или даже дольше, поэтому важно дать им хороший старт и правильно обрезать их на каждом этапе их жизни.
Как только лоза начнет давать много плодов, вы также можете проредить ее, чтобы улучшить размер и качество винограда.
Вот все, что вам нужно знать о том, как обрезать виноград.
Как обрезать виноград осенью для хорошего урожая?
Основная часть обрезки винограда должна быть сделана, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя (не растет) с поздней осени до ранней весны.
Ваша виноградная лоза должна быть готова к обрезке с ноября, но прежде чем вы приступите к обрезке, убедитесь, что все листья опали и в течение месяца не развивались новые почки — это признаки того, что ваша лоза находится в состоянии покоя.
Итак, как же нужно обрезать виноград осенью для хорошего урожая?
Перед началом работы убедитесь, что инструменты для обрезки винограда осенью чистые и продезинфицированные.
Если у вас есть виноградная лоза, которая уже более зрелая и начинает выглядеть одревесневшей, вам нужно будет обрезать этот виноград довольно сильно, чтобы стимулировать новый рост - это следует делать позднец осенью или зимой.
Просто обрежьте все спящие ветви винограда или стебли до двух-трех почек или длины около 8-10 см. Это будет стимулировать ваш виноград к быстрому росту весной и плодоношению на новом росте.
Источник: rootsplants.
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