Обрезка винограда осенью поможет растению направить всю свою энергию на развитие здоровых корней, побегов и хорошего урожая.

По мере того, как ваш виноград будет расти в течение следующих нескольких лет, вы захотите убедиться, что он остается продуктивным и дает хороший урожай, поэтому важно знать, как его обрезать осенью.

Виноград может жить десятилетиями или даже дольше, поэтому важно дать им хороший старт и правильно обрезать их на каждом этапе их жизни.

Как только лоза начнет давать много плодов, вы также можете проредить ее, чтобы улучшить размер и качество винограда.

Вот все, что вам нужно знать о том, как обрезать виноград.

Как обрезать виноград осенью для хорошего урожая?

Основная часть обрезки винограда должна быть сделана, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя (не растет) с поздней осени до ранней весны.

Ваша виноградная лоза должна быть готова к обрезке с ноября, но прежде чем вы приступите к обрезке, убедитесь, что все листья опали и в течение месяца не развивались новые почки — это признаки того, что ваша лоза находится в состоянии покоя.

Итак, как же нужно обрезать виноград осенью для хорошего урожая?

Перед началом работы убедитесь, что инструменты для обрезки винограда осенью чистые и продезинфицированные.

Если у вас есть виноградная лоза, которая уже более зрелая и начинает выглядеть одревесневшей, вам нужно будет обрезать этот виноград довольно сильно, чтобы стимулировать новый рост - это следует делать позднец осенью или зимой.

Просто обрежьте все спящие ветви винограда или стебли до двух-трех почек или длины около 8-10 см. Это будет стимулировать ваш виноград к быстрому росту весной и плодоношению на новом росте.

Источник: rootsplants.

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