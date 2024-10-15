Незалежно від того, зібрали ви багатий урожай або зібрали купу моркви на місцевому ринку, важливо знати, як зберігати моркву на зиму.

Давайте розглянемо всі тонкощі зберігання моркви на зиму, щоб ви могли зберегти її такою ж свіжою та поживною, як у день збору.

Як зберігати моркву на зиму:

Суть питання при зберіганні моркви - зберігати її вологою та прохолодною.

Сорти з товстою серцевиною особливо підходять для більш тривалого зберігання, незалежно від того, чи зберігаєте ви її в землі, підвалі, холодильнику або заморожуєте.

Щоб зберегти свіжість урожаю на зиму, зберігайте моркву у прохолодному сухому місці. Почніть із видалення зелені, яка може витягувати вологу з коренеплодів.

Не мийте моркву відразу, натомість дайте їй трохи висохнути і в'ялити в приміщенні, що провітрюється.

Після висихання запечатайте її в пакети із застібкою-блискавкою і покладіть у відділення для фруктів та овочів у холодильнику.

Цей метод зберігає більшість сортів моркви свіжими понад 10 днів із мінімальною втратою поживних речовин.

Зберігання моркви в морозильнику на зиму:

Морква, як і багато овочів, містить ферменти, які починають впливати на її колір, текстуру та вміст поживних речовин невдовзі після збирання врожаю. На щастя, ми можемо припинити це у зародку за допомогою бланшування.

Це швидке занурення в парову воду або бурхливе кип'ятіння з подальшим зануренням у крижану ванну зупиняє ці ферменти намертво, зберігаючи ці якості свіжої моркви з грядки.

Коли прийде час заморожувати, незалежно від того, чи маєте ви справу з маленькою молодою морквою або більшою, нарізаною на рівні шматки, її потрібно буде занурити в гарячу воду.

Джерело: WestCoastseeds .

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