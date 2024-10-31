Вирощування перцю може стати не лише приємним хобі, але й джерелом значного врожаю, якщо правильно підійти до питання підживлення рослин.

Одним із найефективніших натуральних добрив для перцю є звичайна кропива, яка здатна значно прискорити ріст перцю, зміцнити його імунітет і забезпечити багатий урожай.

Кропива є джерелом великої кількості корисних речовин, серед яких головну роль відіграє азот. Цей елемент життєво важливий для розвитку рослин, адже він сприяє росту зеленого масиву та покращує загальний стан культури. Окрім азоту, кропива містить вітаміни та мінерали, які стимулюють здоровий ріст і розвиток перцю.

Крім кропиви, варто додати до добрива ще й дріжджі. Це поєднання робить підживлення ще більш ефективним, адже дріжджі активізують процеси бродіння, які, в свою чергу, покращують доступність живильних речовин для рослин.

Приготування натурального добрива з кропиви не займе багато часу. Для цього вам знадобиться бочка або будь-яка ємність об'ємом не менше 20 літрів. Ось покрокова інструкція:

Зберіть свіжу, молоду кропиву. Використовуйте рукавички, щоб уникнути опіків. Наповніть бочку на 1/3 свіжоскошеною кропивою. Залийте кропиву теплою водою до країв ємності. У окремій ємності змішайте 1 літр води, 10 грамів сухих дріжджів і 100 грамів цукру. Перемішайте і дайте настоятися 3-4 години.

Додайте дріжджевий розчин у бочку з кропивою. Закрийте бочку кришкою і дайте розчину настоятися 10-12 днів. Не забувайте періодично помішувати. Перед застосуванням проціджуйте розчин і розводьте його з водою у співвідношенні 1:10. Для кожного кущика перцю готуйте близько 1 літра підживлення.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.