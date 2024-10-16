Осінь - час для деяких важливих справ у саду, але надто часто садівники-аматори забувають про свої черешні, як тільки врожай зібраний.

Літня посуха також може вплинути на розвиток бруньок наступного року, тому важливо знати, як восени підготувати черешню до наступного сезону.

Підготовка черешні до зими має велике значення , але все ж таки залишає частину успіху наступного року в залежності від погодних умов на початку цього вегетаційного періоду та в наступному вегетаційному періоді.

Після збирання врожаю черешні дерева розпочинають процес загартовування, щоб підготуватися до зими.

Домашні садівники не хочуть робити нічого, що могло б стати на заваді цьому процесу. Ось деякі практики, яких слід уникати під час підготовки черешні до наступного сезону:

Осіннє підживлення черешні продуктами, що містять азот або фосфор. Вам слід уникати підживлення продуктами, що містять азот, після початку липня, включаючи компост або гній.

Обрізка, крім обрізки мертвої деревини черешні. Якщо гілка зламана, зробіть чистий зріз, але плануйте обрізання до коміра гілки провесною.

Обприскування черешні, за винятком сульфату міді від бактеріального опіку та кучерявості листя персика на персиках та нектаринах. Сульфат міді слід обприскувати тільки восени на деревах, які були уражені бактеріальним опіком або кучерявістю листя персика.

Удобрюйте газон на відстані від плодових дерев черешні восени, оскільки азот у добриві для газону може уповільнити загартування плодових дерев.

Джерело: extension .

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