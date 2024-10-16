Вирощування огірків у горщиках восени дає вам зручну можливість занести ці чутливі рослини до приміщення, якщо настане прохолодна погода.

При виборі огірків для того, щоб вирощувати з горщиків восени, враховуйте як місце для вашого саду, так і передбачуване використання.

Огірки мають два різних типи росту: кущовий і кучерявий. Кущові сорти компактні та не вимагають багато місця. Вони ідеально підходять для вирощування в горщиках або невеликих піднятих грядках.

Вирощені в горщиках огірки восени вимагають тих же речей, що й вирощені на свіжому повітрі. Вам вирішувати, як задовольнити потреби огірків у горщиках:

Рясне світло для огірків у горщиках восени. Смачні, поживні рясні врожаї огірків простих садових фруктів та овочів залежать від достатнього освітлення. Шість-вісім годин прямого сонячного світла – це мінімум для більшості культур.

В цілому, чим більше світла ви даєте вашим огіркам у горщиках восени, тим краще будуть ваші рослини - і тим більше фруктів та овочів ви зможете насолодитися на своєму столі.

Здоровий, поживний ґрунт для огірків восени. М'яке добриво, яке забезпечує багате природне джерело живлення.

Постійна вода для огірків у горщиках. Соковиті фрукти та овочі потребують рясного постійного поливу. Коливання вологості можуть призвести до висихання, розтріскування або розриву фруктів.

Оскільки ґрунт у горщиках восени висихає швидше, уважно стежте за вологістю огірків. Перелив огірків може бути гіршим, ніж недолив, тому завжди перевіряйте, перш ніж додавати більше.

Джерело: gardentech .

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