Коли приходить осінь - настає чудова можливість для оновлення та посіву газону прямо біля вашого порога.

Багато домовласників упускають з уваги переваги посіву насіння газону восени, проте його переваги незаперечні.

Стратегічний вибір часу для посіву насіння газону може підготувати ґрунт для пишного, яскравого газону.

Восени настає унікальний клімат, що сприяє проростанню газону, з більш прохолодними температурами повітря у поєднанні з теплим ґрунтом.

Це ідеальне середовище не тільки сприяє зростанню насіння газону, але й знижує конкуренцію з боку бур'янів, дозволяючи вашій траві процвітати.

Як підготувати газон до осіннього посіву насіння?

Приступаючи до місії зі створення газону з нуля восени або проведення істотної реконструкції газону, етап підготовки не можна переоцінити.

Початок процесу посіву насіння газону восени вимагає ретельної уваги, починаючи з видалення впертих багаторічних рослин перед початком посіву.

Щоб газони розкрили свій повний потенціал, ущільнений ґрунт слід ретельно перекопати або перекопати на глибину 20 см для покращення аерації та розвитку коренів.

Для тих, хто має справу з піщаним ґрунтом, може допомогти додавання компосту для газону. Ця добавка допоможе зберегти вологість ґрунту, забезпечуючи сприятливе середовище для суміші насіння газону.

Завершення підготовчого етапу включає ущільнення ґрунту газону шляхом ретельного багаторазового ходіння по ньому і розрівнювання поверхні в різних напрямках.

Джерело: grassseedonline.

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