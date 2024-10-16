Господині назвали найкращі варіанти того, що можна виростити будинки на підвіконні восени.

Якщо у вас недостатньо місця в будинку для повноцінного контейнерного саду із фруктами, травами чи овочами, подумайте про вирощування рослин на підвіконні восени.

Дізнайтеся, що можна виростити вдома на підвіконні восени, адже це чудовий спосіб заощадити місце, додавши радості до будинку та смаку страв. Щоб отримати найкращі результати для підвіконного саду, виберіть з наступних сортів рослин, які процвітають в обмеженому просторі.

Вирощування овочів на підвіконні восени - це веселий і корисний спосіб насолоджуватися свіжими продуктами цілий рік, незалежно від сезону.

Хоча деякі овочі, такі як помідори, перці та огірки, можна вирощувати в приміщенні, їм потрібно більше місця та підтримки в міру дозрівання. Але не хвилюйтеся, є багато смачних варіантів, які добре ростуть у контейнерах на підвіконні, тож давайте розглянемо їх.

Зелену цибулю також можна вирощувати на підвіконні восени.

Ароматні пагони зеленої цибулі стануть смачним доповненням до улюблених страв. Зелена цибуля, як одна з найпростіших у вирощуванні овочів, потребує мінімальних зусиль.

Просто наповніть невеликі горщики вологим ґрунтом, посадіть невеликі цибулини коренем вниз і помістіть їх на сонячне місце. Тримайте цибулини закритими і дайте зеленим стеблам рости, поливаючи досить часто, щоб грунт залишався вологим. Як тільки цибуля досягне бажаної висоти, просто висмикніть її, вимийте, наріжте і насолоджуйтесь!

Вирощуйте на підвіконні восени листову зелень.

Створіть свій власний свіжий салат із зелені, яку ви виростили самі. Все, що вам потрібно для початку, це насіння, горщик з належним дренажем, грунт та яскраве джерело світла. Обов'язково вибирайте дрібну зелень, таку як рукола, шпинат.

Наповніть свої горщики на підвіконні ґрунтом, посипте поверхню насінням і злегка присипте їх ще землею. Поливайте обережно, щоб грунт залишався рівномірно вологим. Усього через чотири-шість тижнів деякі листки будуть готові до збору.

Джерело: eplanters .

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