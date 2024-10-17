Хризантеми є одними з найпопулярніших декоративних рослин у всьому світі, дізнайтеся, як виростити пишні квіти.

Краса квітки хризантеми полягає у різноманітності квітів та форм пелюсток, садівники розкрили секрети пишного вирощування.

Однак для отримання пишних та здорових хризантем необхідний правильний догляд.

Як виростити пишні хризантеми:

Ось кілька способів догляду за хризантемами, які допоможуть їм рости пишними та красиво цвісти.

1. Вибір правильного посадкового середовища. Першим кроком у догляді за хризантемами є вибір правильного посадкового середовища. Хризантемам потрібен пухкий, багатий на поживні речовини грунт.

Переконайтеся, що посадкове середовище має хороший дренаж, щоб вода не застоювалася. Застоялася вода може призвести до гниття коренів хризантем та їх загибелі. Якщо ви садите хризантеми в горщик, вибирайте горщик з дренажними отворами на дні, щоб уникнути застою води.

2. Забезпечення достатнього освітлення. Хризантемам необхідно достатньо сонячного світла для зростання

3. Правильний полив. Правильний полив хризантем – ключ до збереження здоров'я хризантем. Їм потрібна достатня вологість, але не надто багато.

4. Регулярне добриво. Для стимулювання пишного зростання регулярно удобрюйте хризантеми. Використовуйте збалансоване добриво, що містить азот, фосфор та калій (NPK). Це допомагає стимулювати зростання листя, стебел та квітів.

Добриво хризантем слід проводити кожні два тижні протягом активного вегетаційного періоду, коли рослина починає показувати нове листя і зростання пагонів.

5. Регулярне обрізання хризантем. Обрізка - важлива частина догляду за хризантемами. Вона допомагає видалити пошкоджені, мертві чи заражені шкідниками частини рослини. Обрізка також контролює зростання рослини, не даючи йому ставати занадто густим і зберігаючи його акуратним.

6. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Хризантеми схильні до таких шкідників, як попелиця, кліщі і трипси. Вони також можуть бути атаковані такими хворобами, як борошниста роса та коренева гнилизна.

Джерело: orchid-florist.

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