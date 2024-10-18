Не відлякуйте себе упередженням, що вирощування огірків у квартирі — справа складна, насправді це досить просто, але все зводиться до вибору сорту.

Існують різні види огірків , яким потрібні різні умови вирощування у квартирі.

Огірки для закритого ґрунту або теплиці найкраще ростуть у приміщенні і навіть на підвіконні у квартирі, хоча можуть добре рости і на вулиці у дуже захищеному та теплому місці.

Огірки для відкритого грунту - також відомі як сорти «хребта» - можна успішно вирощувати на вулиці, хоча, оскільки вони ніжні, їх насіння все одно потрібно починати вирощувати під захистом, і їх не можна виносити на вулицю, поки не пройде ризик заморозків.

Існують також міні-огірки для засолювання – або корнішони – які можна вирощувати у квартирі чи на вулиці, залежно від сорту.

Якщо ви починаєте сіяти насіння огірків у поміщеквартирі, використовуйте якісний посівний матеріал або багатоцільовий компост у невеликих горщиках і сійте по два насінини в горщик, завжди на їх тонкому краї.

Якщо обидва насіння огірків проросли, викиньте найслабше і залиште рости сильніше.

У квартирі направляйте рослини огірків нагору по стеблах і підв'язуйте до основного стебла, прищипуючи верхівку основної втечі, коли вона досягає даху теплиці (трохи схоже на помідори кордон).

Огіркам у квартирі потрібна висока вологість, тому регулярно обприскуйте та зволожуйте теплицю, виливаючи на доріжку лійку з водою.

Поливайте огірки в квартирі при необхідності і підживлюйте кожні два тижні добривом з високим вмістом калію, наприклад, підживленням для томатів.

Джерело: theenglishgarden .

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