Українцям розповіли, як можна виростити на підвіконні урожай квасолі, використовуючи стару банку.

Вирощування врожаю квасолі на підвіконні може зайняти два тижні, так що багато часу, щоб спостерігати і побачити, що вийде!

Отже, як виростити на підвіконні урожай квасолі?

Спочатку замочіть насіння бобів у блюдце з водою на одну годину.

Побалакайте трохи води в банку, потім вилийте її. Залишіть банку вологою, не висушуйте її.

Насіння квасолі знадобиться трохи води, щоб почати рости.

Згорніть шматок рушника або серветки і покладіть його в банку, притиснувши до скла.

Потім покладіть насіння квасолі між серветкою та склянкою.

Поставте банку з квасолею на підвіконня, де вона отримуватиме багато світла.

Використовуйте розпилювач для рослин або ложку, щоб щодня поливати квасолю на підвіконні невеликою кількістю води. Занадто багато води може бути шкідливим для квасолі, тому переконайтеся, що вона волога, а не мокра.

Через кілька днів у вашої квасолі має почати проростати коріння.

Потім у квасолі теж почне рости стебло.

Стебло повинне рости вгору, оскільки воно шукає світло.

Приблизно через 10 днів ваше насіння квасолі повинне виростити більше стебло і кілька листків.

Тепер це невелика рослина квасолі.

Щоб рослина продовжувала рости і давала врожай їстівних бобів, обережно дістаньте їх із банки і посадіть у великий горщик із землею, часто поливаючи.

Горщик із квасолею можна тримати у приміщенні взимку.

Джерело: wcrf .

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