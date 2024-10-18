Українцям розповіли, як зберігати саджанці дерев, якщо ви не встигли посадити їх восени.

Коли дерево добре підросте , його можна посадити в іншому місці або пересадити в горщик для подальшої посадки, проте важливо знати, як зберігати саджанці, якщо ви не встигли посадити їх восени.

Традиційно майже всі дерева вирощувалися у такий спосіб перед транспортуванням до місця остаточної посадки.

Іноді дерева з голим корінням називають деревами «відкритого ґрунту». Це не те саме, що дерева «з грудкою землі», які викопують з грудкою землі навколо коріння, що зазвичай утримується разом у сітці або мішку.

Саджанці дерев викопують, коли вони перебувають у стані спокою, з листопада до кінця лютого. Зазвичай садовиди починають викопувати їх на початку листопада, коли більшість листя вже опала.

Поки дерева знаходяться на зберіганні, ми можемо перевіряти їхню вологість у різний час протягом зими, щоб переконатися, що вони знаходяться в оптимальних умовах.

Як зберігати саджанці дерев, якщо ви не встигли посадити їх восени:

Якщо ви купили саджанці дерев з голим корінням і не можете посадити його відразу, найкраще тримати його в прохолодному сараї або гаражі, при цьому коріння має бути вкрите і вологим.

Ви також можете закопати дерево в грунт або компост зовні, переконавшись, що коріння повністю вкрите.

Не тримайте саджанці дерев у будинку, де тепло висушить коріння, і не залишайте коріння відкритим зовні, де вони можуть замерзнути або висохнути на вітрі чи сонці.

Також важливо переконатися, що дерева не наражаються на ризик бути погризеними мишами або кроликами або з'їденими будь-якою домашньою твариною.

Джерело: frankpmatthews .

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