Якщо у вас немає місця на відкритому повітрі, і ви хочете спробувати вирощувати врожай помідорів у квартирі – вам пощастило.

При невеликій підготовці можна вирощувати помідори в приміщенні з насіння.

Залежно від сорту, від посіву до збирання врожаю помідорів у квартирі може знадобитися від 50 до 80 днів.

Вирощування одного-двох горщиків помідорів чері в квартирі - це практично традиція, але вони також добре почуваються, якщо їх розмістити поруч із сонячним вікном.

Крім того, помідори можуть плодоносити протягом усього року, оскільки на відкритому повітрі немає ризику замерзання.

Помідори - теплолюбні рослини, вони також добре почуваються при середній вологості.

Поки ваші помідори горщика в квартирі отримують необхідну кількість світла і води, температура і вологість у вашому будинку не повинні бути проблемою.

Однак тримайте помідори подалі від вентиляційних отворів, щоб вони не зазнавали впливу гарячих або холодних протягів.

Помідорам потрібно щонайменше шість годин світла на день для плодоношення, але вісім або більше годин світла дадуть найкращі результати.

Як вирощувати помідори у квартирі?

Виберіть найкращі сорти помідорів для вирощування у квартирі.

Як тільки у вас з'являться відповідні сорти помідорів для вашої квартири, посадіть насіння в невеликий лоток для стартового насіння, використовуючи грунт/суміш, спеціально розроблений для стартового насіння.

Регулярно оглядайте рослини помідорів у приміщенні щодо наявності шкідників.

Намагайтеся поливати помідори, що вкоренилися, один або два рази на день.

Невизначені сорти помідорів, які плетуться, потребують опори в міру зростання.

Підживлюйте помідори так само, якби вони росли на вулиці.

Видаляйте відростки та підв'язуйте лози помідорів у квартирі.

Для кімнатних помідорів потрібні самі завдання з догляду, як і для вуличних рослин.

Джерело: realsimple .

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