Дізнайтеся, як вирощувати шпинат на підвіконні в квартирі або в будинку, щоб мати цілий рік запас цього смачного і корисного листя.

Якщо ви навчитеся швидко та легко вирощувати шпинат на підвіконні, то зможете насолоджуватися листям вже через шість-вісім тижнів після посадки.

З великим вибором різних сортів шпинату, якщо ви ретельно сплануєте і послідовно посієте різні види, ви зможете насолоджуватися зеленим поживним листям цілий рік.

Шпинат можна вирощувати на підвіконні і потім у вигляді молодого листя, яке можна зрізати і знову використовувати в салатах або сендвічах, або залишити листя рости і дозрівати, щоб використовувати його в кулінарії, наприклад, додавати в страви з пасти або використовувати як гарнір.

Як виростити на підвіконні шпинат із насіння:

Дрібні сорти шпинату особливо добре підходять, наприклад, для горщиків.

Для успішного вирощування шпинату на підвіконні в горщиках перед посівом насіння збагатіть ґрунт, наприклад, перекопавши його в саморобний садовий компост та загальне добриво.

Це допоможе шпинату добре рости, а також запобігатиме гіркому смаку листя.

Ключ до успіху починається з того, щоб дати шпинату добрий старт. Садьте правильні сорти в багатий органічний ґрунт. Забезпечте багато вологи та не соромтеся вносити добрива.

Щоб виростити шпинат на підвіконні з насіння , виконайте такі дії:

Вирощуйте шпинат у вологому, але добре дренованому грунті або компості.

Зимовим сортам шпинату необхідно сонячне місце, літні сорти шпинату краще ростуть у півтіні, тому їх найлегше вирощувати в тіні.

Регулярно удобрюйте рослини шпинату на підвіконні водорозчинними добривами.

Джерело: homesandgardens .

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