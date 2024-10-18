Якщо ви навчитеся швидко та легко вирощувати шпинат на підвіконні, то зможете насолоджуватися листям вже через шість-вісім тижнів після посадки.
З великим вибором різних сортів шпинату, якщо ви ретельно сплануєте і послідовно посієте різні види, ви зможете насолоджуватися зеленим поживним листям цілий рік.
Шпинат можна вирощувати на підвіконні і потім у вигляді молодого листя, яке можна зрізати і знову використовувати в салатах або сендвічах, або залишити листя рости і дозрівати, щоб використовувати його в кулінарії, наприклад, додавати в страви з пасти або використовувати як гарнір.
Як виростити на підвіконні шпинат із насіння:
Дрібні сорти шпинату особливо добре підходять, наприклад, для горщиків.
Для успішного вирощування шпинату на підвіконні в горщиках перед посівом насіння збагатіть ґрунт, наприклад, перекопавши його в саморобний садовий компост та загальне добриво.
Це допоможе шпинату добре рости, а також запобігатиме гіркому смаку листя.
Ключ до успіху починається з того, щоб дати шпинату добрий старт. Садьте правильні сорти в багатий органічний ґрунт. Забезпечте багато вологи та не соромтеся вносити добрива.
Щоб виростити шпинат на підвіконні з насіння , виконайте такі дії:
Вирощуйте шпинат у вологому, але добре дренованому грунті або компості.
Зимовим сортам шпинату необхідно сонячне місце, літні сорти шпинату краще ростуть у півтіні, тому їх найлегше вирощувати в тіні.
Регулярно удобрюйте рослини шпинату на підвіконні водорозчинними добривами.
Джерело: homesandgardens .
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