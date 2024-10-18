Однак вирощування тюльпанів у квартирі у горщиках дозволяє уникнути більшості цих розчарувань.
У горщиках тюльпани привертають увагу, їх легко переносити і в квартирі вони захищені. Всім садівникам — незалежно від того, чи вдалося їм виростити тюльпани в ґрунті чи ні, — варто спробувати цю просту техніку.
Щоб зробити горщики з тюльпанами у квартирі менш важкими та зручнішими для переміщення, помістіть перевернутий пластиковий горщик для вирощування на дно кожного контейнера.
Заповніть горщики для тюльпанів на дві третини будь-якої недорогої та легкої ґрунтової суміші. Не турбуйтеся про добрива для тюльпанів.
Ігноруйте традиційні правила розміщення та розміщуйте цибулини тюльпанів у щільному круговому порядку.
Засипте цибулини тюльпанів ґрунтовою сумішшю, саджаючи їх на ту ж глибину, на яку ви саджали б їх у землю, зазвичай у два-три рази більше висоти цибулини.
Посадіть цибулини тюльпанів у квартирі так, щоб вони майже стикалися.
Перевірте свої горщики з тюльпанами в квартирі провесною. Полийте їх трохи. Коли тюльпани почнуть виглядати над поверхнею, витягніть їх та поставте на огляд.
Поливайте так само, як і будь-яку рослину горщика, тюльпани зацвітуть в той же час, що і ті, що ви посадили в землю.
Джерело: finegardening .
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