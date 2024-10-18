Імбир - ідеальна рослина для вирощування на підвіконні, він дуже невибагливий у догляді, любить часткове сонячне світло.

Імбир дозріває за 10 місяців і не переносить морози, тому його просто вирощувати на підвіконні.

Імбир - одна з тих чудових рослин, яка добре росте як у півтіні, так і в повній тіні, що робить його ідеальним для вирощування будинку на підвіконні.

Який би шлях ви не обрали, ось кілька корисних порад щодо вирощування імбиру на підвіконні в домашніх умовах.

Корінь імбиру, який ви оберете для посадки, має бути пухким із щільною шкіркою, а не зморщеним і старим.

На імбирі має бути кілька вічок (шишок, схожих на картопляні вічка), і якщо вони вже трохи зелені, то краще.

Якщо на корені імбиру є кілька очкових бруньок, його можна розрізати і помістити кожну нирку в окремий горщик, щоб отримати кілька рослин.

Як виростити на підвіконні імбир, крок за кроком:

Для початку замочіть корінь імбиру на ніч у теплій воді, щоб підготувати його до посадки.

Наповніть горщик для імбиру на підвіконні дуже родючим, але добре дренованим грунтом.

Встромте корінь імбиру вічком вгору в грунт і засипте його землею, добре полийте.

Помістіть імбир на місце на підвіконні, де досить тепло і не потрапляє занадто багато яскравого сонячного світла.

Підтримуйте ґрунт для імбиру вологим, обприскуючи його з пульверизатора або злегка полив.

Імбир росте повільно, через кілька тижнів ви побачите паростки, що виглядають із ґрунту на підвіконні. Продовжуйте регулярно поливати імбир, обприскуючи його з пульверизатора, та тримайте його в теплі.

Невеликі шматочки імбиру можна збирати через 3-4 місяці від початку зростання.

Джерело: craftsy .

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