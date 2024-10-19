Імунна система – це природний захист вашого організму від інфекції та ключ до хорошого здоров'я, дізнайтеся, як підтримати імунітет восени.

Уявіть собі стіну, щоб забезпечити найкращий захист від вірусів та бактерій, фахівці розповіли, як підтримати імунітет восени.

Дізнайтесь, як підтримати імунітет восени?

Не існує чарівної таблетки або добавки, яка зміцнить ваш імунітет восени, але ось п'ять здорових звичок від фахівців, які допоможуть підтримати імунітет восени.

Їжте овочі (і фрукти).

Дефіцит поживних речовин може послабити імунітет восени та відкрити двері для інфекцій. Вживання нежирної рослинної їжі може допомогти.

Налягайте на свіжі фрукти та сезонні овочі, багаті антиоксидантами, вітамінами C та E, бета-каротином та цинком.

2. Проводьте час на свіжому повітрі. Сезон збирання врожаю — найкращий час, щоб насолодитися природою та ввібрати в себе свіже повітря та сонячне світло.

Вітамін D необхідний зміцнення імунної системи. Якщо ви не можете помірно перебувати на сонці кілька разів на тиждень (не забувайте про щоденний сонцезахисний крем), розгляньте можливість прийому добавки з вітаміном D.

3. Поспіть трохи. Виявляється, це не лише для краси; сон - це коли ваша імунна система працює над боротьбою із застудою, грипом та іншими захворюваннями.

4. Залишайтеся активними, щоб підтримати імунітет восени.

Переваги регулярних вправ, мабуть, безмежні. Крім покращення якості сну та підвищення настрою, вправи також можуть запобігти артриту, діабету, хворобам серця та іншим станам.

5. Зробіть щеплення від грипу (та вакцину від COVID). Імунізація захищає від хвороб шляхом введення в організм вакцини, що викликає імунну відповідь. Це дозволяє організму атакувати віруси, а чи не заражатися.

Джерело: indigohealth .

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