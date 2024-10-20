Доктор Євген Комаровський розповів, як легко знизити потенційну шкоду смаженого м'яса, не витративши на це гроші.

Про це доктор Комаровський розповів у своєму youtube-каналі.

Перший спосіб знизити потенційну шкоду смаженого м'яса – це попередньо маринувати м'ясо, використовувати спеції, найкраще рекомендують так званий рожевий перець

Наступна порада – знижувати температуру приготування, не можна перевищувати температуру 200 °.

Потрібно всіляко уникати прямого контакту м'яса з відкритим вогнем і якщо раптом утворилося щось горіле, обвуглені чорні шматочки - їх потрібно відрізати і в жодному разі немає.

Також потрібно зменшувати час смаження.

Про що йдеться? Про те, що, наприклад, можна обсмажити м'ясо, а потім обробляти іншим способом або якийсь час проварити або протримати в мікрохвильовій печі, а потім досмажити.

Щоб загальний час саме смаження було менше - потрібно часто перевертати

м'ясо: постійне обертання - ідеальний варіант, але в цілому рекомендують щохвилини змінювати поверхню зіткнення м'яса з джерелом температури або з відкритим вогнем.

Важливо смажити на правильній олії , є олії спеціально призначені саме для смаження - це зазвичай рафіновані олії вони, стабільні саме за високої температури і утворюють мінімальну кількість диму.

Як правило рекомендують оливкову, соняшникову, кукурудзяну, соєву олію,

також рекомендується контролювати температуру олії, тобто олія має бути достатньо розігрітою, в іншому випадку її дуже легко вбирають продукти.

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