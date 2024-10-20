Осінь - ідеальний час для підживлення землі органічними матеріалами та повернення їх у ґрунт вашого саду.

Овочі, фрукти та декоративні рослини використовують різну кількість мінеральних поживних речовин та води із землі для свого зростання, дізнайтеся, чим її підгодувати восени.

Окрім того, що осінь – це чудовий час для посадки нових рослин у землю, це також може бути ідеальним сезоном для добрива вашого газону, дерев, чагарників та багаторічних рослин. Але ви повинні робити це правильно: у ці прохолодніші місяці рослини впадають у стан спокою і не ростуть активно.

Ось кілька кроків для підживлення землі восени:

Підземна екосистема набагато складніша, ніж просто дощові черв'яки та павуки.

Мільярди мікробів знаходяться в кожній частинці здорового ґрунту. Ця ґрунтова мікробіологія працює 24/7, щоб перетравлювати та розкладати матеріали, щоб рослини могли засвоювати їх поживні речовини.

Однак порушені землі з низьким вмістом органічних речовин у землі, як правило, мають менше мікроорганізмів. Це може спричинити проблеми для садових рослин, оскільки вони не можуть споживати добрива без допомоги своїх мікробних союзників.

Підживлення восени землі дозволяє мікробам допомагає відновити свою чисельність та підготувати поживні речовини для весняних культур.

Ніколи не залишайте хворе коріння (наприклад, коренева гнилизна або бульба) у землі восени, оскільки вони можуть стати розсадниками патогенів.

Якщо ви підозрюєте, що врожай заражений, повністю видаліть його та викиньте.

Уникайте компостування зараженого рослинного матеріалу на городі восени.

Метод «рубай і кидай» - це стійка техніка, яка зазвичай використовується городниками.

Він включає обрізання рослинного матеріалу та залишення його на поверхні землі восени як мульча для розкладання в органічну речовину.

Джерело: epicgardening .

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