Як тільки настає осінь, садівники часто виявляються з надлишком їжі для негайного споживання, дізнайтеся, як зберегти врожай капусти до весни.

Тому ми часто шукаємо способи зберегти врожай капусти до весни, щоб у нас був цей свіжий овоч на столі.

Як зберегти врожай капусти до весни?

Зберігання капусти до весни у підвалі:

Підвал може стати ідеальним місцем для зберігання капусти взимку, а також багатьох інших садових овочів, таких як картопля, морква та буряк.

Умови зберігання капусти, які максимізують довгострокову життєздатність капусти, включають низькі температури та високий рівень вологості; це гарантує, що вона не висохне зсередини, на відміну від багатьох інших овочів, що зазвичай зберігаються, які віддають перевагу більш сухим умовам.

Як працює зберігання капусти після збирання врожаю. Після збирання врожаю капусти слід оглянути її головки щодо ознак гниття чи ушкоджень.

Зберігання врожаю капусти в садовій траншеї:

Качани капусти, що правильно зберігаються, можуть пролежати в погребі чотири місяці, якщо зберігати їх досить довго, щоб пережити більшу частину або всю зиму!

Садівники, які не мають підвалу для коренеплодів, можуть розглянути можливість копання траншеї для зберігання капусти взимку.

Траншеї для зберігання можуть бути корисними інструментами, що допомагають підтримувати вологість усередині самих кочанів капусти. Вони діють подібно до холодильників, але також відіграють важливу роль у підтримці оптимального рівня вологості в качанах капусти.

Зберігання врожаю капусти в холодильнику:

Ви думаєте, чи можна заморозити капусту? Отже, так, ваш холодильник може бути ефективним варіантом тривалого зберігання капусти. Однак його сухе середовище може представляти проблеми для цих вологолюбних рослин капусти.

Ферментація капусти для консервування: Багато хто з нас знайомий із квашеною капустою, формою ферментованої капусти.

Джерело: gardeninghabits .

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