Знання того, як зберігати цибулини квітів узимку, гарантує, що ці вони будуть життєздатними для посадки навесні.

Давайте розглянемо найкращі методи, як зберігати садові цибулини квітів узимку.

Дізнайтеся, як захистити цибулини квітів узимку.

Зберігання цибулин на зиму залежить від місця розташування – правильний спосіб зберігання цибулин квітів – вибрати прохолодне, але сухе місце для цибулин.

Шафа підійде, якщо ваш підвал не стає занадто сирим, це також добрий вибір. Якщо ви зберігаєте весняно-квітучі цибулини, гараж теж підійде.

Спеціальні вказівки для весняно-квітучих цибулин - якщо ви не зберігаєте весняно-квітучі цибулини в гаражі, розгляньте можливість зберігання цибулин на зиму в холодильнику.

Щоб захистити цибулини квітів взимку, весняно-квітучим цибулинам потрібно не менше шести-восьми тижнів холоду, щоб зацвісти.

Підготувавши цибулини квітів до зими і потім помістивши в холодильник, ви все одно зможете насолоджуватися їх цвітінням.

Посадіть їх, як тільки земля розмерзнеться навесні. Тільки не кладіть у холодильник одночасно з ними фрукти, такі як яблука чи груші.

Вони виділяють етиленовий газ, який може вбити цибулини.

Перевіряйте їх час від часу - Ще одна порада щодо зберігання садових цибулин взимку - перевіряти їх приблизно раз на місяць. Злегка стисніть кожну та викиньте ті, що стали м'якими.

Джерело: gardeningknowhow.

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