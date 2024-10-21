Давайте розглянемо найкращі методи, як зберігати садові цибулини квітів узимку.
Дізнайтеся, як захистити цибулини квітів узимку.
Зберігання цибулин на зиму залежить від місця розташування – правильний спосіб зберігання цибулин квітів – вибрати прохолодне, але сухе місце для цибулин.
Шафа підійде, якщо ваш підвал не стає занадто сирим, це також добрий вибір. Якщо ви зберігаєте весняно-квітучі цибулини, гараж теж підійде.
Спеціальні вказівки для весняно-квітучих цибулин - якщо ви не зберігаєте весняно-квітучі цибулини в гаражі, розгляньте можливість зберігання цибулин на зиму в холодильнику.
Щоб захистити цибулини квітів взимку, весняно-квітучим цибулинам потрібно не менше шести-восьми тижнів холоду, щоб зацвісти.
Підготувавши цибулини квітів до зими і потім помістивши в холодильник, ви все одно зможете насолоджуватися їх цвітінням.
Посадіть їх, як тільки земля розмерзнеться навесні. Тільки не кладіть у холодильник одночасно з ними фрукти, такі як яблука чи груші.
Вони виділяють етиленовий газ, який може вбити цибулини.
Перевіряйте їх час від часу - Ще одна порада щодо зберігання садових цибулин взимку - перевіряти їх приблизно раз на місяць. Злегка стисніть кожну та викиньте ті, що стали м'якими.
Джерело: gardeningknowhow.
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