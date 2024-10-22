Якщо ви помітили, що ваш кактус жовтіє, ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб з'ясувати причину.

Експертні поради допоможуть вам поставити правильний діагноз кактусу та з'ясувати, чому він пожовк.

Тож чому пожовтів кактус?

По-перше, важливо зрозуміти, де у будинку знаходиться ваш кактус.

На відміну від більшості рослин, кактуси люблять багато яскравого прямого сонячного світла.

Нестача світла може вплинути на його здоров'я та викликати пожовтіння.

По-друге, кактуси можуть виживати в умовах пустельної спеки та посухи, а це означає, що їм не потрібно стільки поливу, скільки іншим рослинам вашої колекції.

Поливайте рослини лише тоді, коли ґрунт стане сухим і не забувайте скорочувати полив у зимові місяці в цілому. Якщо ви перелили свій кактус, вона радить припинити полив, доки ґрунт не висохне і не перевірте, чи не загинуло коріння.

Якщо вони не загинули, вам пощастило, і ми радимо вам пересадити рослину у спеціальний ґрунт для кактусів.

Незалежно від того, чи ви є гордим власником колекції кактусів «дамські пальчики» і синіх колоноподібних кактусів — або якщо великий кактус «кроляче вухо» привнесе у вашу атмосферу вітальні кактуси та інші сукуленти — відмінний вибір.

Якщо ви помітили жовтуватий відтінок на своєму кактусі, тепер ви знатимете, що потрібно пройти процес виключення, щоб виправити це.

Джерело: gardeningetc .

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