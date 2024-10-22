Експертні поради допоможуть вам поставити правильний діагноз кактусу та з'ясувати, чому він пожовк.
Тож чому пожовтів кактус?
По-перше, важливо зрозуміти, де у будинку знаходиться ваш кактус.
На відміну від більшості рослин, кактуси люблять багато яскравого прямого сонячного світла.
Нестача світла може вплинути на його здоров'я та викликати пожовтіння.
По-друге, кактуси можуть виживати в умовах пустельної спеки та посухи, а це означає, що їм не потрібно стільки поливу, скільки іншим рослинам вашої колекції.
Поливайте рослини лише тоді, коли ґрунт стане сухим і не забувайте скорочувати полив у зимові місяці в цілому. Якщо ви перелили свій кактус, вона радить припинити полив, доки ґрунт не висохне і не перевірте, чи не загинуло коріння.
Якщо вони не загинули, вам пощастило, і ми радимо вам пересадити рослину у спеціальний ґрунт для кактусів.
Незалежно від того, чи ви є гордим власником колекції кактусів «дамські пальчики» і синіх колоноподібних кактусів — або якщо великий кактус «кроляче вухо» привнесе у вашу атмосферу вітальні кактуси та інші сукуленти — відмінний вибір.
Якщо ви помітили жовтуватий відтінок на своєму кактусі, тепер ви знатимете, що потрібно пройти процес виключення, щоб виправити це.
Джерело: gardeningetc .
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