Ніжні, тропічні та молоді рослини необхідно захищати в саду від морозу та снігу у найхолодніші місяці року.
Існує безліч швидких способів захистити вразливі рослини в саду від морозів, і, безумовно, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати - немає нічого руйнівнішого, ніж бачити, як прекрасні рослини, які ви з любов'ю вирощували, за одну ніч знищуються.
Які рослини потребують захисту в саду від морозу?
Не всі рослини на вашому задньому дворі потребують захисту від морозу, але є певні категорії, яким вона знадобиться. До них відносяться:
Молоді саджанці та нове зростання;
Ніжні багаторічники;
Напівзимостійкі сорти;
Тропічні та субтропічні рослини, такі як пальми та бананові рослини.
Ознаками ушкодження заморозками є почорніння, деформація або млявий ріст, а також позеленіння листя на вічнозелених рослинах та чагарниках.
Як захистити рослини в саду від морозів:
1. Занесіть рослини у горщиках у приміщення.
2. Додайте шар мульчі на грядки.
3. Накрийте рослини флісом.
4. Помістіть ніжні рослини у захищене місце.
5. Викопуйте та зберігайте ніжні багаторічні рослини.
6. Захистіть ніжні рослини за допомогою ковпака.
Джерело: homesandgardens .
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