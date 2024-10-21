Як захистити рослини в саду від морозу – швидкі та прості способи укриття рослин на зиму та збереження їх життєздатності.

Ніжні, тропічні та молоді рослини необхідно захищати в саду від морозу та снігу у найхолодніші місяці року.

Існує безліч швидких способів захистити вразливі рослини в саду від морозів, і, безумовно, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати - немає нічого руйнівнішого, ніж бачити, як прекрасні рослини, які ви з любов'ю вирощували, за одну ніч знищуються.

Які рослини потребують захисту в саду від морозу?

Не всі рослини на вашому задньому дворі потребують захисту від морозу, але є певні категорії, яким вона знадобиться. До них відносяться:

Молоді саджанці та нове зростання;

Ніжні багаторічники;

Напівзимостійкі сорти;

Тропічні та субтропічні рослини, такі як пальми та бананові рослини.

Ознаками ушкодження заморозками є почорніння, деформація або млявий ріст, а також позеленіння листя на вічнозелених рослинах та чагарниках.

Як захистити рослини в саду від морозів:

1. Занесіть рослини у горщиках у приміщення.

2. Додайте шар мульчі на грядки.

3. Накрийте рослини флісом.

4. Помістіть ніжні рослини у захищене місце.

5. Викопуйте та зберігайте ніжні багаторічні рослини.

6. Захистіть ніжні рослини за допомогою ковпака.

Джерело: homesandgardens .

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