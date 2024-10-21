Садівники дали кілька корисних порад, що потрібно зробити з опалим листям восени.

Опале листя восени - це важливий і безкоштовний інгредієнт, що допомагає створювати і підтримувати місце існування, яке приносить користь тваринам і рослинам в цілому.

Оскільки опале листя восени розкладається під огорожами, чагарниками та деревами, вони збагачують ґрунт, який, у свою чергу, забезпечує поживними речовинами, які поглинають коріння.

Це покращує здоров'я та швидкість росту дерева, огорожі чи чагарника, і, отже, приносить користь птахам, оскільки забезпечує найкраще середовище для гніздування та ночівлі, а також більше фруктів та ягід для їжі восени.

Що робити з опалим листям восени?

Коли листя восени падає на ваш газон, встановіть роторну газонокосарку на максимальну висоту зрізу і косіть по них. Це подрібнить листя на дрібні шматочки, дозволяючи їм розкладатися на газоні.

Таким чином ви зробите ґрунт відмінним кондиціонером, що допомагає їй утримувати вологу і залишатися здоровим протягом усієї зими.

Перетворіть опале листя восени на листовий перегній (компостоване листя).

Опале осіннє листя є відмінним джерелом коричневого матеріалу для вашого компостного ящика.

Якщо вони вологі, але не мокрі, змішані із зеленим матеріалом і перевертаються раз на місяць для циркуляції кисню, вони зрештою перетворяться на густий чорний компост, який є ракетним паливом для ваших рослин, квітів та газону.

Зберіть значну кількість опалого листя восени для використання як мульча. Спочатку зберіть їх та подрібніть за допомогою роторної косарки. Після того, як ви подрібните листя, розкладете їх навколо рослин та клумб.

Джерело: housebeautiful .

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