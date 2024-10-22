Щоб підтримувати троянди у найкращому стані, важливо знати, чи потрібно обрізати їх восени.

Троянди - улюбленці саду, в них так багато всього, що можна любити - цвітіння, аромат, проте важливо знати про правила догляду, наприклад, чи обрізати їх восени.

Основна робота в холодну пору року для троянд - це обрізка, і хоча на перший погляд це може здатися важким і складним, насправді це не так, якщо дотримуватися цих простих передумов.

Чи потрібно обрізати троянди восени?

Осіння обрізка: Якщо ваш сад піддається впливу вітряних умов, то рекомендується обрізати троянди раніше, щоб зменшити шкоду, яку може завдати «вітеровий камінь».

Видалення приблизно третини висоти буде достатньо, щоб зупинити вплив на троянду восени. Вітровий камінь - як випливає з назви, розгойдує рослину і може послабити коріння в землі, завдаючи шкоди корінням і майбутньому зростанню.

Ця обрізка стимулюватиме зростання троянд для майбутньої весни та літа.

Якщо ваша троянда молода – менше двох років – то обрізка восени має полягати у тому, щоб зрізати рослину приблизно до 30 см над землею.

Якщо троянди більше двох років, то троянду слід укоротити наполовину і видалити все листя восени.

Після обрізки за розміром зверніть увагу на ознаки того, що відомо як "три D" - мертві, хворі або пошкоджені ділянки рослини. Огляньте троянду на предмет будь-яких ознак і зріжте цю частину рослини.

Джерело: hayloft .

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