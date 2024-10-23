За словами Вікторії Войціцької, важливим є не тільки питання з відключенням світла в Україні зимою.

Багатьох українців турбує важливе питання, чи будуть відключення світла взимку, якщо не буде російських масованих атак на енергетику України.

Відповідь на це в етері КИЇВ24 дала директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька.

За її словами, не зважаючи на те, чи будуть обстріли критичної інфраструктури, чи ні, відключення світла в Україні будуть.

"Розв’язання питання теплопостачання і забезпечення теплом домівок може зняти ту напругу, або додаткове навантаження, яке несе наша енергосистема через те, що люди починають просто вмикати купу електричних приладів. Тому питання в тому: “а коли почнеться опалювальний сезон?”, – зазначила вона.

Експертка зазначила, що важливим є питання готовності України до опалювального сезону, зокрема, чи є достатні обсяги газу в газосховищах для безперебійного проходження зими.

"У мене виникає занепокоєння щодо показників, які ми бачимо по об’ємах газу, які сьогодні у нас є в газосховищах", — підкреслила Войціцька.

Інші експерти озвучують ще гірші сценарії. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що в Україні початок відключень світла залежатиме від того, як швидко прийде похолодання. Тривалість може бути як дві-чотири години, так і 14-16. В деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням.

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