Озеленення підвіконня також ідеально підходить для новачків, тих, хто хоче навчитися вирощувати щось на підвіконні восени.

Вирощування овочів, зелені та ягід на підвіконні підходить тим, хто хоче пожинати плоди садівництва, або тих, хто просто хоче проявити свої навички цілий рік.

Що можна виростити вдома на підвіконні восени?

Ви могли б припустити, що вирощувати овочі можна тільки на вулиці на грядці або у великому горщику, але насправді багато овочів можуть процвітати у невеликих приміщеннях.

Капуста, помідори, редис, перець та чилі можуть процвітати на вашому підвіконні, якщо їм дати правильний догляд.

Проблема в тому, що деякі сорти виростають надто великими та високими, щоб поміститися на підвіконні.

Полуниця та чорниця - найкращий вибір для невеликого простору на підвіконні, але їм потрібен доступ до сонячного світла та великої кількості води.

Базилік, м'яту, петрушку та зелену цибулю легко вирощувати у контейнерах прямо з насіння на підвіконні, тоді як розмарин та орегано легше вирощувати з невеликої рослини.

Можливо, розумніше почати з тих, які принесуть вам найбільшу користь і рухатися далі.

Якщо ви хочете додати трохи кольору та візуального інтересу у свій простір на підвіконні, вибір правильних кольорів може мати велике значення. Красиві квіти, такі як орхідеї, нарциси, герані та фіалки, все добре ростуть у приміщенні.

Джерело: housebeautiful .

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