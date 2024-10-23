Відкрийте фантастичні квіти, які можна посадити в жовтні на своїй ділянці.

Жовтень - чудовий час для посадки осінніх квітів, існує безліч сортів, які можна посадити цієї осені і почнуть цвісти ранньою весною.

Коли один садовий сезон добігає кінця восени, немає спокою, тому що розум починає думати про наступний рік.

Більшість людей вважають весну та літо ключовими періодами зростання щороку, тому ви можете поставити запитання, які квіти можна посадити в жовтні на ділянці?

Існують варіанти квітів, які можна посадити у жовтні, і які можна використовувати в цілій низці ідей для саду.

Запашний горошок можна сіяти восени або навесні, і жовтень - чудовий час для початку, якщо ви хочете зробити перше.

Васильки - чудові однорічні квіти, які чудово підходять для саду зрізаних квітів, а також їх часто можна побачити як частину ідей для саду з дикими квітами.

Час посадки цибулин аліуму настає у вересні-жовтні, і в ідеалі вони повинні бути щонайменше за шість тижнів до перших заморозків.

Аліуми є одними з найкращих весняних цибулин для посадки восени, а також фантастичними багаторічними цибулинами для посадки восени.

Рожева компеція, також відома як ліхніс, є популярною квітучою рослиною, яка вражає сріблястим листям і стеблами, увінчаними яскравими квітами, яку варто посадити в жовтні.

Джерело: homesandgardens .

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