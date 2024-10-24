Лубінець заявив про зменшення кількості ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території.

Через соціально-економічні труднощі на новому місці внутрішньо переміщені особи повертаються до тимчасово окупованих територій і прифронтових міст.

Про це розповів під час дискусії уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, на початку російського вторгнення в 2022 році проблеми між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та громадами, що їх приймають, були незначними. Проте з часом почастішали випадки негативної взаємодії, які активно висвітлювалися в соцмережах та медіа.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день ситуація погіршується кожного місяця: кількість ВПО зменшується, оскільки вони повертаються до тимчасово окупованих територій і прифронтових міст через соціально-економічні труднощі на новому місці та це викликає серйозне занепокоєння.

Лубінець також зазначив, що піднімав це питання на рівні уряду. Уповноважений з прав людини акцентував увагу на необхідності чітко інформувати людей про можливу фінансову допомогу, щоб вони могли відчувати впевненість у своєму майбутньому.

Нагадаємо, що населення України скоротилося на 10 мільйонів з початку повномасштабного вторгнення, заявила Флоренс Бавер, голова Східної Європи Фонду народонаселення ООН. Причинами цього названо: масовий виїзд українців за кордон через війну, падіння народжуванності, смерті на війні і через обстріли цивільної території.

Флоренс Бавер заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

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