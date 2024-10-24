Троянди - одні з найкрасивіших садових рослин, але вони можуть займати багато місця в саду, тому важливо знати, як виростити троянду в горщику.

Один з варіантів - вирощувати троянди в горщику, що дозволяє використовувати простір на терасі, балконі або підвіконні.

Посадка троянд у горщиках також дає вам більше контролю над рівнем вологості, ґрунтом та впливом сонячного світла.

Нарешті, вирощування троянд горщиків — хороший варіант, якщо грунт у вашому місцевому саду поганий і погано підходить для вирощування хороших троянд.

Вибирайте відносно великий, високий горщик при вирощуванні троянд.

Якщо вам доводиться використовувати пластикові горщики для вирощування троянд, використовуйте світліший пластик, який не нагріватиметься так швидко, як темний пластик.

Переконайтеся, що в дні горщиків є достатньо дренажних отворів.

Використовуйте ґрунтову суміш, яка досить добре дренується, щоб знизити ймовірність кореневої гнилі, і в той же час досить важка, щоб утримувати вологу в горщику для троянд.

Наповніть горщик із трояндою приблизно на дві третини підготовленої ґрунтової суміші. Якщо ви сажаєте троянду з відкритою кореневою системою, насипте ґрунт у центр, потім помістіть троянду на насип і розподіліть коріння по ньому.

Якщо ви саджаєте троянду горщика, просто зробіть невелике поглиблення, потім вийміть троянду з контейнера для розсади і помістіть її в горщик. Послабте коріння, якщо рослина скута корінням.

Відразу після посадки троянди в горщик ретельно полийте рослину, щоб весь ґрунт був добре просочений.

Джерело: ціпрузі .

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