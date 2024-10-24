Правильний час для того, щоб сіяти моркву у жовтні – приблизно за 2–4 тижні до дати останніх заморозків.
Далі ми розглянемо точні терміни посіву моркви залежно від зони вирощування, а також дамо кілька додаткових порад, які допоможуть зібрати багатий урожай.
Коли сіяти моркву у жовтні?
Осінній посів моркви слід проводити за 10-12 тижнів до перших сильних заморозків.
Як сіяти моркву у жовтні?
Після того, як ви визначили свою зону вирощування, насіння моркви можна сіяти прямо в садовий ґрунт або контейнер. Розподіліть час посадки, щоб у вас була свіжа морква, готова до збирання протягом усього вегетаційного періоду.
Місце для посіву моркви восени: грунт повинен бути пухким і вільним від каменів та сміття.
Насіння моркви можна висівати безпосередньо в контейнери, використовуючи ґрунт для горщикових овочів.
Обов'язково простежте за тим, щоб у горщику для моркви було кілька дренажних отворів, оскільки морква, вирощена в контейнері, вимагає більше води, ніж вирощена в саду, але не буде добре рости в пухкому грунті.
Акуратно посійте моркву кілька насіння поверх ґрунту та злегка присипте. Обов'язково проредіть зайві рослини моркви, якщо їм тісно.
Вибирайте коротші сорти моркви, розміром з палець або маленькі круглі моркви.
Джерело: thespruce.
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