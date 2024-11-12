Це також дозволило повністю погасити зобов'язання державного бюджету перед ПФУ розміром 12,7 мільярда доларів.

Рахункова палата провела перевірку Пенсійного фонду України (ПФУ) та зазначила, що під час війни робота установи залишилася ефективною та стабільною, однак виявила необґрунтоване завищення окремих пенсій.

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики.

Завищені пенсійні виплати

Поки що виплачено пенсії понад 10 мільйонів громадян та здійснено плату за перерахунки.

Фінансування стійкості пенсійної системи забезпечили витрати від Проекту REASE та підтримку уряду США, що покрило майже половину видатків на виплати пенсій. Це також дозволило повністю погасити зобов'язання державного бюджету перед ПФУ розміром 12,7 мільярда доларів.

Рахункова палата відзначила покращення в системі контролю за пенсійними виплатами. Нові механізми верифікації дозволили суттєво втратити ризики переплати і нецільового використання коштів, – повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Проте, залишаються чинники, які створюють навантаження на бюджет ПФУ. Одночасно, це недоліки в законодавстві, які стосуються пенсії для окремих категорій, таких як жителі територій радіоактивного забруднення

та особи з інвалідністю. Це призвело до судових позовів для отримання необґрунтовано завищених пенсій.

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