Повірка лічильників на електроенергію, газ та воду в Україні відновлена, і її необхідно провести.

Повірка лічильників на електроенергію, газ та воду в Україні є обов'язковою процедурою - цю процедуру раніше призупиняли, але тепер її знову відновили після року перерви.

Про це попередили українців у Кабміні.

Всі українці, у яких настає термін для проведення повірки, повинні здійснити це протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Це стосується всіх лічильників комунальних послуг.

Повірку можуть ініціювати як споживачі, так і постачальники послуг. Часто компанії-постачальники самі зв'язуються зі споживачами, коли настає час для проведення процедури.

Фахівці департаменту комунальних послуг закликають споживачів уважно стежити за перевірками своїх лічильників. Якщо мешканці не пам'ятають дату останньої повірки, влада зв'яжеться з ними безпосередньо.

У цих повідомленнях буде акцентовано на важливості повірки, яка може включати демонтаж лічильника для оцінки його метрологічних характеристик, з подальшим його встановленням після завершення перевірок.

Лічильники газу та електроенергії обслуговує постачальник, тому споживачам нічого не потрібно платити. Що стосується лічильників води та тепла, то якщо тариф не передбачає проведення повірки, витрати покладаються на споживача.

Після завершення повірки видається акт або протокол, який підтверджує результати. У разі виявлення несправностей лічильник може бути замінено або відремонтовано.

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