Тим не менш, кімнатні рози виростають всього до 30 см у висоту, що робить його ідеальним для утримання як квітка у приміщенні.

Троянди можуть бути досить примхливими у догляді, тому варто знати, як доглядати кімнатні рози.

Занадто багато прямого сонячного світла - і рози не будуть щасливі (вони можуть впоратися з парою годин на день), надто багато тіні - і вони не цвітимуть.

Щоб доглядати кімнатні рози, потрібно розмістити рослину на відстані близько метра від вікна, що виходить на захід або схід і отримує близько восьми годин сонячного світла - це саме те, що потрібно.

Кімнатним розам також потрібна правильна температура. Постійні 21 ° C влітку - ідеальний варіант, якщо приміщення добре провітрюється і немає протягів.

На щастя, ці кімнатні рози не токсичні для ваших вихованців, тому рятування від них стане однією проблемою для занепокоєння менше

Всім подобається гарне обрізання, включаючи ваші мініатюрні кімнатні рози. Протягом усього сезону цвітіння слід видаляти квіти в міру їх відмирання; це допомагає зберегти енергію у рослині.

Якщо ваші кімнатні розидають хороший урожай троянд, ви також можете зрізати квіти, коли вони знаходяться на вершині свого розвитку, і поставити їх у вазу, просто пам'ятайте, що вони мають бути невеликими!

Навесні видаліть усі мертві гілки і обріжте кімнатну розу (знявши близько третини рослини), це має допомогти їй знову вирости сильною.

Зробіть це, використовуючи садові ножиці і обрізавши стебла навскіс - не обрізайте прямо кімнатну розу, це може призвести до інфекцій. Можливо, вам варто надіти відповідні рукавички, коли ви це робите - у роз гострі шипи!

Джерело: flyingflowers .

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