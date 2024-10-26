Осінь – найпрекрасніший час для садових троянд, більш прохолодні температури дозволяють рослинам рости без теплового стресу, проте важливо знати, чим підгодувати їх.

Зростання сповільнюється восени, але це не означає, що троянди перестануть цвісти, вони можуть цвісти трохи рідше, але варто знати, чим їх підгодувати.

Слід пам'ятати, що троянди витягатимуть енергію з листя, щоб запасти її в стеблах для наступного сезону.

Троянди ростуть найкраще, якщо в них достатньо води та поживних речовин. Вони дають сильніші, здоровіші рослини, які стійкіші до хвороб і дають більше квітів.

Чим підгодувати восени троянди?

Існує ряд доступних добрив для троянд, вони виробляються з правильним співвідношенням основних елементів (амоній та нітрати: N, фосфор: P, калій: K, скорочено: N:P:K) разом з іншими мікроелементами, і доступні як у сухій, так і у рідкій формі.

Найкраще використовувати ці добрива для троянд, дотримуючись інструкцій з розведення (рідкі) або норми (сухі) на їх етикетках.

Троянам не потрібні добрива, коли вони не ростуть, оскільки це марнотратно як з погляду витрат, так і з точки зору вимивання (коли добриво вимивається з ґрунту, не будучи використаною рослиною).

Як правило, для троянд співвідношення підживлення має бути втричі більше калію до азоту та фосфору, тобто: 1:1:3 (N:P:K) або 10:10:30.

Співвідношення ті самі, але кількість продукту в другому прикладі в десять разів більше за вагою в порівнянні з першим прикладом, тому норми внесення для кожного продукту будуть різними.

Джерело: eastcroftroses .

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