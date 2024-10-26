Зростання сповільнюється восени, але це не означає, що троянди перестануть цвісти, вони можуть цвісти трохи рідше, але варто знати, чим їх підгодувати.
Слід пам'ятати, що троянди витягатимуть енергію з листя, щоб запасти її в стеблах для наступного сезону.
Троянди ростуть найкраще, якщо в них достатньо води та поживних речовин. Вони дають сильніші, здоровіші рослини, які стійкіші до хвороб і дають більше квітів.
Чим підгодувати восени троянди?
Існує ряд доступних добрив для троянд, вони виробляються з правильним співвідношенням основних елементів (амоній та нітрати: N, фосфор: P, калій: K, скорочено: N:P:K) разом з іншими мікроелементами, і доступні як у сухій, так і у рідкій формі.
Найкраще використовувати ці добрива для троянд, дотримуючись інструкцій з розведення (рідкі) або норми (сухі) на їх етикетках.
Троянам не потрібні добрива, коли вони не ростуть, оскільки це марнотратно як з погляду витрат, так і з точки зору вимивання (коли добриво вимивається з ґрунту, не будучи використаною рослиною).
Як правило, для троянд співвідношення підживлення має бути втричі більше калію до азоту та фосфору, тобто: 1:1:3 (N:P:K) або 10:10:30.
Співвідношення ті самі, але кількість продукту в другому прикладі в десять разів більше за вагою в порівнянні з першим прикладом, тому норми внесення для кожного продукту будуть різними.
Джерело: eastcroftroses .
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