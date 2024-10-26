У супермаркетах може бути набагато менше вітчизняного фрукта, ніж зазвичай, що, своєю чергою, позначиться на ціні цього продукту.

В Україні можливий дефіцит популярного фрукта через несприятливі погодні умови та високий попит на цей фрукт у харчовій промисловості.

Про це розповів директор одеського гуртового ринку "Початок" Олександр Воропаєв.

Йдеться про яблука. У супермаркетах може бути значно менше вітчизняних яблук, ніж зазвичай, що, у свою чергу, позначиться на ціні цього продукту.

Воропаєв зазначив, що основними постачальниками яблук на українському ринку є садові господарства Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей. За його словами, наразі дефіциту не спостерігається, але існують прогнози, що в цьому році може виникнути певна нестача вітчизняних яблук.

Серед головних причин ситуації на ринку він назвав:

Несприятливі кліматичні умови: У деяких регіонах спостерігалася сильна спека, а в інших — зливи з градом, що негативно вплинуло на обсяги та якість продукції. Згідно з деякими фермерськими оцінками, виробництво яблук у 2024 році знизиться до 60-70% від минулорічних показників.

Зростання попиту: Виробники, зокрема консервні заводи, пропонують вигідні закупівельні ціни, що також впливає на ціни закупівлі на садових господарствах.

Крім того, фермери не реалізують весь врожай відразу, залишаючи частину на зиму в сховищах.

Незважаючи на високу вартість яблук, попит на цей фрукт залишається стабільним. Унаслідок цього ціни можуть зрости до 30-35 грн за кілограм.

Джерело: Agroportal.

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