Лохина популярна в домашніх садах через свої ароматні плоди та відносно великий розмір ягід.

Для досягнення найкращих результатів садіть лохину в кислій (pH 4,5–5,4), добре дренованій, піщаній суглинці, збагаченій органічними речовинами.

Добрива, які постачають азот у формі амонію, краще тих ягід лохини, які поставляють азот у вигляді нітрату, тому що ягода чутлива до нітрату, і можуть виникнути пошкодження.

Чим підгодувати восени лохину?

Використовуйте для підживлення лохини добрива 7-7-7 або 4-3-4 або одне з схожих за якістю, призначене для рослин, що люблять кислоту.

Через рік посадки підгодовуйте лохину: Через три-чотири тижні після посадки внесіть 1/8 склянки 7-7-7 або 1/4 склянки 4-3-3 або іншого схожого добрива, що підкислює, на рослину.

Поступово розподіліть добрива по землі навколо лохини. Кущ легко ушкоджується надлишком добрива чи концентрованим внесенням. Злегка заглибіть та полийте.

Повторіть підживлення лохини з тією ж частотою через 4-6 тижнів.

Другий рік: Застосуйте, на кожну рослину лохини, 1/4 склянки 7-7-7 або 1/2 склянки 6-4-4 або іншого схожого сорту добрива, що підкислює, у квітні і ще раз приблизно через 4-6 тижнів. Злегка скопайте і полийте лохину.

Третій рік і старше: Удобрюйте навесні незабаром після розпускання бруньок. Щороку збільшуйте кількість добрива лохини.

Якщо зростання лохини здається надмірним, зменшіть норму добрива на 1/3 або 1/2. У міру збільшення діаметра куща чорниці обов'язково збільшуйте площу землі навколо лохини, на яку вносяться добрива.

Сульфат алюмінію також можна використовувати для підкислення ґрунту, в якому росте лохина. Щоб досягти такої ж зміни pH, як і із сіркою, помножте рекомендовану норму для сірки на 6.

Однак, оскільки сульфат алюмінію є розчинною сіллю, він може обпекти коріння лохини. Тому сірка краще на засадженій землі.

Якщо сульфат алюмінію використовується на засадженій землі, його слід застосовувати 4-5 рівними порціями з інтервалом 3-4 тижні, кожне застосування супроводжується поливом.

Джерело: soiltesting .

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