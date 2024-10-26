Посадка якнайбільшої кількості рослин на городі в листопаді заощадить вам час, коли температура знову підніметься.
Однак є ще одна перевага: коріння ваших рослин у листопаді допоможуть зберегти ґрунт разом і не допустити його ерозії через сувору погоду.
Грунт може дійсно деградувати, якщо його залишити голим під час суворих зимових штормів, і посадка допомагає запобігти цьому.
Що потрібно посадити на городі у листопаді? Капуста, зимовий салат, наприклад, гірчичний шпинат, Боби, Горох, зелена цибуля, Лук-шалот, Часник.
Вибирайте витривалі сорти насіння, щоб переконатися, що вони підходять для зимівлі.
Деякі культури, такі як зимові салати, наприклад салат-салат і латук-баранчик, можна вирощувати в листопаді, але їх необхідно сіяти під ковпаками або в холодних парниках для захисту від негоди.
Горох та боби можна посадити безпосередньо восени у листопаді, що дозволить прискорити збирання врожаю на кілька тижнів.
Для цибулі, шалоту та часнику вибирайте сіточки, а не насіння.
Насіння овочів для посадки у приміщенні у листопаді:
Не забудьте і про кілька кімнатних рослин. Такі трави, як базилік, петрушка, кріп і зелена цибуля, а також перець чилі можна сіяти цілий рік, щоб вирощувати їх у приміщенні на світлому підвіконні.
Джерело: haxnicks .
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