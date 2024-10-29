За словами шеф-кухаря Євгена Клопотенка, закарпатські голубці — одні з його найулюбленіших і точно стануть вашим вдалим рецептом, бо ресторатор поділився одним лайфхаком, як пришвидшити приготування.

Про це шеф-кухар Євген Клопотенко повідомив у своєму youtube-каналі.

Для того, аби приготувати закарпатські голубці за 25 хвилин по рецепту Євгена Клопотенка потрібні такі інгредієнти:

1 шт. капусти 200 г рису 500 г фаршу свинячого 2 шт. цибулі 1 шт. моркви 1 шт. перцю солодкого 1 шт. томату 2 ст.л. смальцю 2 ч.л. паприки меленої сіль, перець за смаком 1 ст.л. томатної пасти 600 мл води.

Беремо капусту, відрізаємо корінчик, після цього відправляємо капусту в гарячу воду на 10 хвилин.

Далі беремо дві цибулинки і дрібно нарізаємо після того, як капуста трішечки відварилася і досить легко можна від'єднати листочки один від одного. Потім готуємо фарш для цього: нарізаємо один солодкий перець, беремо дві ложки смальцю, якщо немає - можна замінити на вершкове масло, на ньому обсмажувати спочатку цибулю, потім солодкий перець.

Натираємо моркву і також до пательні після цього томати для кислинки, або можна замінити на томатну пасту, після цього дві столові ложки паприки або копченої паприки.

Змішуємо фарш, рис, овочі свиного фаршу 200 г рису рис, все гарно поєднуємо одні ємності додаємо сіль за смаком.

Після цього починається найцікавіше: починаємо формувати голубці, для цього

формуємо голубці, треба зрізати частинку листочка капусти, де він дуже-дуже щільний, розрізати листочок на дві частини і просто скрутити невеличкі голубці.

Складаємо голубці в ємність, голубці зливаємо томатною пастою розведеною з водою, а також накриваємо тарілкою, яка пришвидшить час приготування голубців в два рази, тому нам треба буде лише 25 хвилин для того, щоб голубці були готові.

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