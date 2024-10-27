Цього місяця в саду та городі ще так багато справ, адже ми наближаємось до зими, ознайомтеся з календарем городника на листопад.

Осінь добігає кінця, останні листя опадає з дерев, а дні стають більш вологими і помітно холоднішими, дізнайтеся календар городника на листопад.

Листопад тихіший час року в саду і прекрасна можливість поміркувати про те, що вийшло і що не вийшло в саду, і почати планувати на наступний рік.

Календар городника на листопад виглядає так:

1-2 листопада:

Визначте грядки на наступний рік.

3-й – 4-й день листопада:

Несприятливі дні для посадки.

5-й – 6-й день: Хороші дні для посадки гороху, гарбуза, кукурудзи, томатів та інших надземних культур у теплиці.

7-й – 8-й день: Хороший час для знищення шкідників рослин або оранки. Погане для посадки.

9 – 11 листопада:

Особливо хороший для виноградних культур. Сприятливі дні посадки надземних культур, де дозволяє клімат.

12-е – 13-е: Насіння, посаджене зараз, погано зростатиме і даватиме мало врожаю.

14 – 15: Перший день хороший для посадки бобів, перців, огірків, динь та інших надземних культур, де клімат підходить. Другий день вдалий для пересадки. Другий день також підходить для посадки коренеплодів, де дозволяє клімат.

16 – 17: Будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити.

18 – 19: Почніть грядки та квітники. Хороші дні для пересаджування. Найкращі дні для посадки осінньої картоплі, ріпи, цибулі, моркви, буряків та інших коренеплодів, де клімат підходить.

20 – 24: Викорчовуйте бур'яни, шипшину та інших шкідників рослин. Останні три дні — добрі дні для збирання врожаю.

25 – 26 листопада: Сприятливий час для посіву зернових, сіна, кормових культур. Садити квіти. Сприятливі дні для посадки коренеплодів.

Джерело: farmersalmanac .

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