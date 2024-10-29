Стало відомо, чому нараховуються зайві кубометри - українцям розповіли, як не переплачувати за газ.

Щоб уникнути отримання платіжок за газ із завищеними обсягами споживання, важливо своєчасно передавати показники лічильника газовикам.

Про це повідомляє ГазПравда.

Це слід робити щомісяця в період з 1 по 5 число. Важливо зазначити, що передавати показники лічильника можна через особистий кабінет національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо він є вашим постачальником у регіоні.

"Локальні оператори також існують, наприклад, у Києві, Одеській та Полтавській областях. У такому випадку показники потрібно передавати через сервіс місцевого оператора", — йдеться в повідомленні.

Крім того, абоненти "Нафтогазу" мають можливість передавати показники через чат-бота gas.ua або телефоном, зателефонувавши чи надіславши SMS. Ігнорування передачі показників може призвести до переплат за газ, оскільки ці дані використовуються як основа для нарахування оплати.

"Якщо ви не будете передавати показники, у платіжках з’являться усереднені дані, які можуть бути вищими за реально спожитий обсяг. Розрахунки проводитимуться на основі так званого планового щомісячного споживання — середнього споживання за попередні три роки," — пояснили автори матеріалу.

Вони також підкреслили, що передавати показники лічильника потрібно навіть у разі, якщо ви не проживаєте за зазначеною адресою або не користуєтеся газом. Інакше оператор буде розраховувати споживання за плановими обсягами, що може призвести до виникнення заборгованості.

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