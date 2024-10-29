Зимнеквітучі рослини ідеально підходять для додавання яскравих фарб в сад взимку і темні місяці, допомагаючи продовжити сезон, що цікавить, за межі традиційного вегетаційного періоду з весни до осені.
Що посадити під зиму?
Існує величезний вибір зимово-квітучих рослин для вирощування, включаючи кучеряві рослини, такі як зимовий клематис і зимова жимолість, чагарники, такі як магонія і вовчоягідник, і клумбові рослини, такі як зимові братки — для кожної частини саду взимку знайдеться квітуча рослина.
Більше того, багато зимово-квітучих рослин підходять для вирощування в горщиках, тому ви можете додати яскравих фарб у будь-яке місце, де захочете — можливо, барвисті композиції біля вхідних дверей буде достатньо, щоб привнести трохи зимового настрою?
Кращі зимово-квітучі рослини для горщиків, що посадити під зиму:
Деякі зимово-квітучі рослини особливо підходять для вирощування в горщиках. До них відносяться:
Проліски
Анютини очі
Цикламен
Зимовий верес
Морозник.
Ці п'ять клумбових рослин ідеально підходять для того, щоб посадити їх під зиму.
Анютині очі
Цикламен
Зимовий верес
Поліантові примули.
Джерело: gardenersworld .
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