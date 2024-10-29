Включіть у свій список хоча б кілька з цих рекомендованих рослин, щоб посадити під зиму, і у вас буде щось прекрасне, ніж можна буде насолоджуватися холодними місяцями року.

Зимнеквітучі рослини ідеально підходять для додавання яскравих фарб в сад взимку і темні місяці, допомагаючи продовжити сезон, що цікавить, за межі традиційного вегетаційного періоду з весни до осені.

Що посадити під зиму?

Існує величезний вибір зимово-квітучих рослин для вирощування, включаючи кучеряві рослини, такі як зимовий клематис і зимова жимолість, чагарники, такі як магонія і вовчоягідник, і клумбові рослини, такі як зимові братки — для кожної частини саду взимку знайдеться квітуча рослина.

Більше того, багато зимово-квітучих рослин підходять для вирощування в горщиках, тому ви можете додати яскравих фарб у будь-яке місце, де захочете — можливо, барвисті композиції біля вхідних дверей буде достатньо, щоб привнести трохи зимового настрою?

Кращі зимово-квітучі рослини для горщиків, що посадити під зиму:

Деякі зимово-квітучі рослини особливо підходять для вирощування в горщиках. До них відносяться:

Проліски

Анютини очі

Цикламен

Зимовий верес

Морозник.

Ці п'ять клумбових рослин ідеально підходять для того, щоб посадити їх під зиму.

Анютині очі

Цикламен

Зимовий верес

Поліантові примули.

Джерело: gardenersworld .

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