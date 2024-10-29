Фармацевт в одеській аптеці відмовилася спілкуватися українською мовою на прохання покупця, який у відповідь пообіцяв подати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.

Цю скандальну ситуацію висвітлив у TikTok філолог Андрій Шальов. Ситуація мала місце ще влітку, але Андрій Шальов вирішив опублікувати відео тільки зараз.

За словами автора відео, інцидент стався в аптеці "АНЦ" на вулиці Ніжинській. На відео чути, як аптекарка спілкується з покупцем російською мовою. Коли покупець просить її перейти на українську, вона відповідає, що не буде "переповторювати свої слова". Проте згодом вона все ж таки пропонує клієнту прикласти картку до терміналу українською.

Покупець вимагав, щоб аптекарка назвала своє прізвище та код аптеки, але вона відмовилася. Також працівниця не захотіла зателефонувати адміністратору.

"Коли за пару днів я випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. Поінформував їх, що ця інформація мені треба для складання скарги Уповноваженому із захисту державної мови, але це ніяк не спрацювало — сказали, що не можуть розголошувати цю інформацію третім особам. Прізвище працівниці адміністраторка теж відмовилась повідомляти. Скаргу склав", — розповідає Андрій Шальов.

@andriy_shalyov #Війна #Боротьба #Мовний_закон Ганьба! У п'ятницю 14 червня о 20:30 в аптеці АНЦ N° 48, ТОВ "Аптека Копійка" за адресою місто Одеса, вулиця Ніжинська, 29 мені відмовили в обслуговуванні українською. Телефон був у руках, тож зафільмував порушення і порушницю. Пані Марина відмовилась повідомляти своє прізвище і код аптеки у ЄДР. Сказала, що розмовляє одеською. Спитав, чи є на роботі адміністраторка: її не було і телефонувати їй вона не хотіла. Коли за пару днів я випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. Поінформував їх, що ця інформація мені треба для складання скарги Уповноваженому із захисту державної мови, але це ніяк не спрацювало --- сказали, що не можуть розголошувати цю інформацію третім особам. Прізвище працівниці адміністраторка теж відмовилась повідомляти. Скаргу склав. Поки більше туди не заходив, бо не було потреби. Видиво не викладав, бо не доходили руки. Це перша частина. Слідом буде друга. ♬ original sound - Андрій Шальов

Варто підкреслити, що з 16 січня 2021 року всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також підприємці та інші суб'єкти господарювання зобов'язані надавати обслуговування та інформацію про товари і послуги українською мовою. Це правило також стосується виконавців і продавців. Проте, якщо клієнт наполягає, обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

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