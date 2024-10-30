Коли приходить час пересаджувати троянди восени, важливо знати, коли їх викопувати, як найкраще поводитися з ними.

Ваші прекрасні троянди будуть вам вдячні, якщо ви знатимете, коли восени пересаджувати троянди.

Підготовка троянд до пересадки восени корисна з багатьох причин. Зазвичай троянди з відкритою кореневою системою обрізаються для полегшення роботи.

Троянди, що вкоренилися, восени також можна обрізати перед пересадкою.

Для обрізки троянд восени вам знадобиться якісна пара рукавичок, зокрема ті, які призначені для роботи з трояндами.

Для чистих і точних зрізів троянд потрібна міцна пара секаторів або сучкорізів.

Пересадка троянд пізно восени або на початку весни в стані спокою зменшить стрес і допоможе чагарникам швидко адаптуватися до нових умов зростання.

Переміщення рослини можливе й у інші періоди сезону. Однак необхідний особливий догляд, щоб забезпечити виживання чагарника та зменшити вплив на здоров'я рослини протягом усього процесу.

Коли ви готові викопати кущі троянд, почніть з кругових рухів навколо куща.

Важливо почати широко, оскільки більшість кореневих систем будуть простягатися приблизно на 76 см у діаметрі по всій рослині.

Хоча у вас може виникнути спокуса видалити з коріння зайвий ґрунт, більшість експертів рекомендують залишити кореневу грудку на трояндах незайманим.

Троянди найкраще пересаджувати негайно. Однак коріння троянд можна ненадовго обернути мішковиною, щоб запобігти їх висиханню.

Джерело: gardeningknowhow .

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