Існує безліч добавок та продуктів, які допоможуть вам зміцнити імунітет восени.

Підтримувати та зміцнювати імунітет складніше, ніж приймати суміш вітамінів та мінералів, упаковану у таблетку чи порошок.

Ваша імунна система працює в дуже тонкій рівновазі, вона повинна бути досить сильною та складною, щоб боротися з різними хворобами та інфекціями, але не настільки сильною, щоб реагувати непотрібно.

Дізнайтеся, як зміцнити імунітет:

Щоб цього досягти, він дуже жорстко контролюється безліччю вхідних сигналів і реагує на те, що відбувається всередині вашого тіла.

Ось шість науково обґрунтованих способів створення та підтримки сильної, здорової імунної системи:

1. Будьте в курсі рекомендованих вакцин. Сильна імунна система має на увазі використання кращого засобу, який ми маємо для захисту від небезпечних захворювань: вакцин.

Ваша імунна система розумна, але вакцини тренують її бути ще розумнішими - допомагаючи їй навчитися розпізнавати і боротися з певними хвороботворними захворюваннями. Для вашої імунної системи набагато безпечніше вчитися через вакцинацію, ніж зараження цими шкідливими мікробами.

2. Щоб зміцнити імунітет, дотримуйтесь здорової дієти. Як і для більшості речей у вашому тілі, здорове харчування є ключем до сильної імунної системи. Це означає, що ви повинні їсти багато овочів, фруктів, бобових, цільного зерна, білків і корисних жирів.

До цих мікроелементів належать:

Вітамін B6 міститься в курці, лососі, тунці, бананах, зелених овочах та картоплі (зі шкіркою)

Вітамін С, що міститься в цитрусових, включаючи апельсини та полуницю, а також у помідорах, броколі та шпинаті.

Вітамін Е, що міститься в мигдалі, соняшниковій та сафлоровій олії, насінні соняшнику, арахісовій олії та шпинаті.

Цинк міститься в устрицях, червоному м'ясі, птиці, бобах, молочних продуктах.

Магній, що міститься в цільнозернових продуктах, горіхах, насінні.

3. Регулярно займайтеся спортом, щоб зміцнити імунітет.

Фізична активність потрібна не тільки для нарощування м'язової маси та зняття стресу - вона також важлива для підтримки здоров'я та здорової імунної системи.

4. Зволоження, зволоження, зволоження. Вода грає багато важливих ролей у вашому організмі, включаючи підтримку імунної системи.

5. Висипайтеся для того, щоб зміцнити імунітет. Сон, звичайно, не відчувається як активний процес, але в той час, коли ви не спите, у вашому організмі відбувається безліч важливих процесів.

6. Мінімізуйте стрес для того, щоб зміцнити імунітет.

Незалежно від того, чи виникає хронічний стрес швидко чи наростає з часом, важливо розуміти, як він впливає на ваше здоров'я.

Джерело: houstonmethodist .

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