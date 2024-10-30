Методи релаксації можуть допомогти вам впоратися зі стресом та покращити ваше самопочуття.

Стрес змушує вашу нервову систему виробляти гормони, такі як адреналін та кортизол, дізнайтеся про методи релаксації для зменшення цього стану.

Якщо ви залишаєтеся у стані стресу, ваша нервова система не відновлюється – це може призвести до появи інших небажаних симптомів.

Які симптоми пов'язані зі стресом?

Симптоми стресу включають:

зміна апетиту

проблеми зі сном

головний біль, біль у животі або м'язові болі

виснаження

труднощі з концентрацією уваги

перепади настрою

відчуваєте себе більш злим або дратівливим, ніж зазвичай.

Для ефективної боротьби зі стресом необхідно активувати природну реакцію розслаблення вашого тіла.

Такі методи релаксації, як глибоке дихання, візуалізація, медитація та йога можуть допомогти.

Методи релаксації зменшення стресу допоможуть поліпшити самопочуття.

Методи релаксації при стресі включають повільне дихання, усвідомленість та позитивні твердження.

Інші способи зняти стрес - це фізичні вправи та достатній сон.

Постійний стрес може призвести до того, що ви відчуєте себе виснаженим чи нездатним справлятися.

Якщо ви відчуваєте, що постійно перебуваєте в стані стресу або не можете зі своїм стресом упоратися, проконсультуйтеся з лікарем.

Джерело: healthdirect .

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