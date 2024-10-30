Не встигли на Закарпатті оголосити про суттєве підвищення вартості кубометра води та стоків з нового року, як аналогічну практику вирішили запровадити і в Одеській області.

Про це повідомила адміністрація комунального підприємства «Міськводоканал».

Адміністрація комунального підприємства «Міськводоканал» у Болградській громаді повідомила, що з 1 листопада 2024 року планує підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

За інформацією місцевих ЗМІ, останній раз тарифи змінювалися в серпні минулого року. Причиною нового підвищення стало значне підвищення цін на електроенергію, яке зросло на 38%. Внаслідок цього витрати на централізоване водопостачання збільшилися на 16%, а на водовідведення — на 4,5%.

Згідно з новими пропозиціями, тариф на централізоване водопостачання зросте з 31,09 грн до 36,04 грн за кубометр (з ПДВ), а тариф на централізоване водовідведення — з 32,72 грн до 34,18 грн за кубометр (також з ПДВ).

Це може стати додатковим фінансовим тягарем для домогосподарств, які вже стикаються з економічними труднощами.

У комунальному підприємстві повідомили, що наразі приймають зауваження та пропозиції від мешканців щодо коригування тарифів. Після цього проєкт рішення буде винесено на розгляд виконавчого комітету Болградської міської ради, що дозволить громаді висловити свої думки та заперечення щодо запланованих змін.

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