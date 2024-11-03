Хоча обвинувачений та його адвокат не заперечували проти накладення штрафу, вони просили суд не позбавляти Журавчака права обіймати посади.

Майстр лісу в Суходільському лісництві філії «Львівське лісове господарство» ДП «Ліси України» не виконав своїх обов'язків щодо контролю рубки деревини.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в судовому реєстрі.

Згідно з даними справи, у червні 2024 року на території лісництва біля села Суходіл проводились рубки бука. У період з 10 по 12 червня Журавчак не здійснював контроль за прийманням і обліком деревини, яку вивозили з території ДП «Ліси України», що призвело до збитків у розмірі 230,7 тис. грн для підприємства.

Під час судового розгляду Ігор Журавчак визнав свою провину, зазначивши, що не відвідував місця рубок в зазначений період і шкодує про це. Він повідомив, що вже компенсував завдану шкоду лісництву. Хоча обвинувачений та його адвокат не заперечували проти накладення штрафу, вони просили суд не позбавляти Журавчака права обіймати посади, щоб не втратити роботу.

Суддя Андрій Савчак визнав Ігоря Журавчака винним у службовій недбалісті (ч. 1 ст. 367 ККУ) та наклав штраф у розмірі 230,7 тис. грн. Також йому заборонено протягом року обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями в державних органах, підприємствах та органах місцевого самоврядування. Ігор Журавчак також зобов'язаний сплатити 21 тис. грн за судові експертизи. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

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